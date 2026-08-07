Финские болота помогут защитить страну от вторжения РФ

В Финляндии активно работают над восстановлением водно-болотных угодий. Это делается не только во благо климата, но и для защиты страны от российских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Le Monde .

В этой скандинавской стране обнаружено 180 000 гектаров водно-болотных угодий, восстановление которых может принести пользу как климату и биоразнообразию, так и обороне. В настоящее время Финляндия восстановила только 60 000 гектаров из 4,7 миллиона гектаров, осушенных для сельского хозяйства, лесного хозяйства и производства энергии. Этого далековато мало.

Однако ситуация может скоро измениться. Причина: угрозы с востока со стороны России, с которой Финляндия имеет границу протяженностью 1340 км. Кроме положительного влияния на окружающую среду, заболоченные торфяники могут помочь замедлить продвижение противника.

Другие страны, граничащие с Россией, такие как Польша и Балтии, также рассматривают концепцию "оборонного восстановления дикой природы".

В Финляндии этот вопрос впервые был поднят в феврале 2024 года в предложении по «тактическому восстановлению» болот, внесенному депутатом Паули Аалто-Сеталя. По его словам, он только что вернулся из Украины, где встречался с заверившими его военнослужащими, что, несмотря на беспилотники, "война по-прежнему ведется по старинке", и что болота могут представлять серьезную угрозу для танков и пехоты.

По словам главы Министерства охраны окружающей среды Тарьи Хааранен, хотя защитники окружающей среды сразу же увидели преимущества комбинированного подхода, "энтузиазм со стороны военных был более сдержан". Возможность привлечения европейских фондов и частного финансирования, похоже, их успокоила.

Главный инженер финской армии, полковник Рику Микконен, настроен оптимистично.

"Даже если одной природы недостаточно, мы всегда использовали окружающую среду для планирования обороны", – отмечает он.

Будь то торфяники или леса, естественные препятствия важны: "Они ограничивают пути нападающих и заставляют их отступать к определенным дорогам, где мы можем проводить контрнаступательные мероприятия", - продолжает полковник.

В материале издания отмечается, что в Финляндии никто не забыл "Зимнюю войну" с ноября 1939 по март 1940 года, когда плохо оснащенные и немногочисленные финские солдаты нанесли тяжелые потери Красной Армии, застрявшую в лесах Северной Карелии.