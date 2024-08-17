РФ за сутки использовала почти 300 дронов для атак на Запорожскую область

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты регулярно наносят удары по Запорожской области, поскольку она является прифронтовой.

Также враг держит часть украинского региона под своим контролем с начала полномасштабной войны.

В частности, 10 августа стало известно, что в Запорожской области после падения российского дрона была обесточена подстанция. Это привело к отключениям света у бытовых потребителей.

При этом в конце июня российские солдаты использовали для атаки на Запорожскую область фугасные бомбы. Был полностью уничтожен дом, где жили гражданские.

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