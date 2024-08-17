РФ за сутки использовала почти 300 дронов для атак на Запорожскую область

Российские оккупанты в течение прошедших суток 401 раз нанесли удар по населенных пунктах Запорожской области. В частности, они применили сотни дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, 299 дронов разной модификации атаковали:
Также, как добавил Федоров, было зафиксировано девять обстрелов Новоданиловки и Таврийского при помощи реактивных систем залпового огня.
Глава областной военной администрации отметил, что было зафиксировано 93 артобстрела. Под ударами находились Ровное, Степногорск, Приморск, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Работино, Малая Токмачка, Малиновка и Полтавка.
Напомним, российские оккупанты регулярно наносят удары по Запорожской области, поскольку она является прифронтовой.
Также враг держит часть украинского региона под своим контролем с начала полномасштабной войны.
В частности, 10 августа стало известно, что в Запорожской области после падения российского дрона была обесточена подстанция. Это привело к отключениям света у бытовых потребителей.
При этом в конце июня российские солдаты использовали для атаки на Запорожскую область фугасные бомбы. Был полностью уничтожен дом, где жили гражданские.
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