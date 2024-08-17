РФ за добу використала майже 300 дронів для атак на Запорізьку область

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають ударів по Запорізькій області, оскільки вона є прифронтовою.

Також ворог тримає частину українського регіону під своїм контролем із початку повномасштабної війни.

Зокрема, 10 серпня стало відомо, що в Запорізькій області після падіння російського дрону було знеструмлено підстанцію. Це спричинило відключення світла в побутових споживачів.

При цьому наприкінці червня російські солдати використали для атаки на Запорізьку область фугасні бомби. Було повністю знищено будинок, де жили цивільні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.