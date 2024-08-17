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РФ за добу використала майже 300 дронів для атак на Запорізьку область

Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти протягом минулої доби 401 раз завдали удару по населених пунктах Запорізької області. Зокрема, вони застосували сотні дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram.

За його словами, 299 дронів різної модифікації атакували:

  • Малокатеринівку;
  • Біленьке;
  • Малишівку;
  • Приморське;
  • Гуляйполе;
  • Новоандріївку;
  • Новоданилівку;
  • Роботине;
  • Малу Токмачку;
  • Малинівку;
  • Полтавку.

Також, як додав Федоров, було зафіксовано дев'ять обстрілів Новоданилівки та Таврійського за допомогою реактивних систем залпового вогню.

Голова обласної військової адміністрації зазначив, що було зафіксовано 93 артобстріли. Під ударами знаходилися Рівне, Степногірськ, Приморськ, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Полтавка.

 

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають ударів по Запорізькій області, оскільки вона є прифронтовою.

Також ворог тримає частину українського регіону під своїм контролем із початку повномасштабної війни.

Зокрема, 10 серпня стало відомо, що в Запорізькій області після падіння російського дрону було знеструмлено підстанцію. Це спричинило відключення світла в побутових споживачів.

При цьому наприкінці червня російські солдати використали для атаки на Запорізьку область фугасні бомби. Було повністю знищено будинок, де жили цивільні.

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Російська ФедераціяЗапорізька областьВійна в УкраїніДрониАтака дронів