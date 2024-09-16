РФ демонтирует системы питания шахт в оккупированной Луганской области, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Информационный ресурс отметил, что оккупационные власти Луганской и Донецкой областей чуть ли не ежедневно "рассказывают сказки о развитии шахт и инвестиционный ажиотаж" насчет угледобывающей промышленности региона.

Однако на практике все выходит иначе, поскольку инвесторы лишь ускоряют процесс упадка отрасли.

"И если вырезание оборудования еще можно временно скрыть за ширмой якобы ожидаемой реконструкции, то демонтаж систем питания, трансформаторов и отключение высоковольтных линий, снабжающих электричество шахтами, говорит об обратном", - говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что соответствующие процессы проходят в населенных пунктах Луганской области, а именно - Новодружевске, Приволье и Горном.

"Оккупанты фактически убили угледобывающую отрасль на временно оккупированных территориях Украины", - добавили в ЦНС.

Сейчас большинство шахт закрыто и ограблено. В регионе наблюдается дефицит шахтеров, а те, кто остались, не получают заработную плату месяцами.