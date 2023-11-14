РФ ожидает минусовой температуры для ударов по энергетике Украины, - Галущенко

"Мне кажется для них важно, чтобы минус был стабильным. То есть, если температура будет падать до минуса, а потом будет подниматься до плюса, то они будут ждать стабильных морозов", - сказал Галущенко.

Он отметил, что при снижении температуры энергетикам труднее восстанавливать инфраструктуру.

"Когда есть минусовая инфраструктура, то к непосредственному ущербу, который наносится ударами, минусовая температура усложняет восстановление", - подчеркнул он.

Удары РФ по украинской энергосистеме и угроза блекаутов

Напомним, всю прошлую осень и зиму российские захватчики массово обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО ВСУ, без прилетов обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем плановые отключения света.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов войск РФ по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в нашей стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Добавим, что согласно прогнозам "Укрэнерго", этой зимой могут быть проблемы, связанные с массированным обстрелом. Но энергосистема не развалится и будет работать.

РФ снова обстреливает энергетику Украины

Российские террористы после почти полугодовой паузы принялись снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также недавно из-за падения обломков "Шахеда" в Винницкой области были обесточены потребители.

Недавно российские захватчики ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Также напомним, что военные предупреждают, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Также издание Financial Times узнало, как Украина готовится к российским ударам по энергетике.

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