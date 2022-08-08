Запорізька АЕС через росіян може перейти в режим блекаута: що це означає
Через російські обстріли Запорізька атомна електростанція (АЕС) може перейти в режим блекаута. За умови, якщо буде перебита єдина лінія електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника "Енергоатому" Петра Котіна в ефірі телемарафону.
За його словами, АЕС пов'язана з українською енергосистемою однією працюючої ЛЕП. Якщо в результаті обстрілу вона буде перебита, то станція перейде в режим блекаута. А це вже буде небезпечно для зберігання ядерного палива.
"Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекаута, повного знеструмлення. І ця ситуація вже дуже небезпечна для збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах і басейнах витримки", - зазначив Котін.
Нагадаємо, схожа ситуація сталася в березні під час російської окупації Чорнобильської АЕС, коли станція була знеструмлена і електрика не надходила до сховища відпрацьованого ядерного палива. Тоді знеструмлення станції також було пов'язано з перебитими ЛЕП в ході бойових дій.
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