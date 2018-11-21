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Побудований Росією Керченський міст зміщується

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 04:21
Побудований Росією Керченський міст зміщується
Фото: Крим (з відкритих джерел)

Зафіксовано кілька критичних ділянок

Незаконно побудований Росією в окупованому Криму Керченський міст зміщується. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань тимчасово окуповних територій та внутрішньо переміщених осіб у Facebook.

Такі висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків зроблених зі сторони тимчасово окупованого Кримського півострову, та острова Тузли.

"Зокрема, зафіксовано декілька критичних ділянок, де відбуваються процеси зміщення", -йдеться у повідомленні.

Зокрема процеси зміщення фіксують:

  • У районі штучного насипу з боку Кримського півострову відмічаються фрази об'єкти з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів (просідання) до 52 міліметрів на рік (підняття) (графік у синій рамці).
  • У центральній частині мосту відмічається підняття арки залізничного сполучення зі швидкістю до 30 міліметрів на рік. Однак арка автомобільного сполучення просідає зі швидкістю до 32 міліметрів на рік (графік у червоній рамці).
  • На території острова Тузла спостерігаються дві небезпечні ділянки.

"Перша - частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 міліметрів на рік (графік у синій рамці). Друга – до фрази об'єкти поруч з ділянкою мосту просідають зі швидкістю до 83 міліметрів на рік (графік у червоній рамці) ", - зазначено в повідомленні.

 

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Опубліковано Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Вівторок, 20 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в резолюції, ухваленій на 64 сесії Парламентської ассамблеї НАТОвраховано параграф із засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією.

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