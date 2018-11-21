Побудований Росією Керченський міст зміщується

Зафіксовано кілька критичних ділянок
Незаконно побудований Росією в окупованому Криму Керченський міст зміщується. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань тимчасово окуповних територій та внутрішньо переміщених осіб у Facebook.
Такі висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків зроблених зі сторони тимчасово окупованого Кримського півострову, та острова Тузли.
"Зокрема, зафіксовано декілька критичних ділянок, де відбуваються процеси зміщення", -йдеться у повідомленні.
Зокрема процеси зміщення фіксують:
"Перша - частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 міліметрів на рік (графік у синій рамці). Друга – до фрази об'єкти поруч з ділянкою мосту просідають зі швидкістю до 83 міліметрів на рік (графік у червоній рамці) ", - зазначено в повідомленні.
Приховані загрози незаконно побудованого Керченського мосту Незаконно побудований Російською Федерацією Керченський...Опубліковано Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Вівторок, 20 листопад 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в резолюції, ухваленій на 64 сесії Парламентської ассамблеї НАТО, враховано параграф із засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією.