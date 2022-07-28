RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ блокує заяву Ради безпеки ООН щодо зернової угоди в Україні: у чому причина

Фото: Рада Безпеки ООН (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рада Безпеки ООН не змогла погодити вітальну заяву, яка стосується підписання угоди щодо "зернового коридору" 22 липня. РФ заперечує цей проект заяви, оскільки в ньому вказується, що генсек ООН Антоніу Гутерріш засуджує ракетний удар по порту Одеси 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

"Норвегія та Мексика вже кілька днів працюють над тим, щоб об'єднати Раду в одному посланні, вітаючи важливу угоду щодо відновлення експорту зерна, продуктів харчування та добрив через Чорне море. Ми шкодуємо, що це було неможливо", - цитує видання слова посла Норвегії у ООН Мони Юул.

За його даними, підготовлена ​​Норвегією та Мексикою заява мала вітати досягнутий під час підписання 22 липня "зернової угоди" прогрес, оцінити зусилля Гутерріша та влади Туреччини під час його підготовки та закликати підписантів документа до якнайшвидшого виконання взятих у Стамбулі зобов'язань.

"Єдина заява Ради безпеки, яка вітає угоду і дає високу оцінку зусиллям генерального секретаря, була б важливим сигналом", - уточнила посол.

Як повідомлялось, Європейський союз засудив ракетний удар Росії по порту в Одесі. У Брюсселі вважають, що РФ повністю порушує свої зобов'язання. Також атаку на порт Одеси засудив і Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News