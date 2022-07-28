РФ блокує заяву Ради безпеки ООН щодо зернової угоди в Україні: у чому причина

Рада Безпеки ООН не змогла погодити вітальну заяву, яка стосується підписання угоди щодо "зернового коридору" 22 липня. РФ заперечує цей проект заяви, оскільки в ньому вказується, що генсек ООН Антоніу Гутерріш засуджує ракетний удар по порту Одеси 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

"Норвегія та Мексика вже кілька днів працюють над тим, щоб об'єднати Раду в одному посланні, вітаючи важливу угоду щодо відновлення експорту зерна, продуктів харчування та добрив через Чорне море. Ми шкодуємо, що це було неможливо", - цитує видання слова посла Норвегії у ООН Мони Юул.

За його даними, підготовлена ​​Норвегією та Мексикою заява мала вітати досягнутий під час підписання 22 липня "зернової угоди" прогрес, оцінити зусилля Гутерріша та влади Туреччини під час його підготовки та закликати підписантів документа до якнайшвидшого виконання взятих у Стамбулі зобов'язань.

"Єдина заява Ради безпеки, яка вітає угоду і дає високу оцінку зусиллям генерального секретаря, була б важливим сигналом", - уточнила посол.