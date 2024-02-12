ВСУ имели успех в районе Крынок, в Авдеевке идут позиционные бои: карты ISW

На фронте продолжаются позиционные бои в районе Авдеевки, под Работино и на линии Купянск - Сватово - Кременная. Российские захватчики пытаются продвинуться под Бахмутом, а Силы обороны Украины имели успех на левом берегу Херсонской области.

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои 11 февраля продолжались на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Российские "военкоры" утверждали, что недавно войска РФ якобы совершили тактическое фланговое наступление у Синьковки (к северо-востоку от Купянска), а также в восточной Белогоровке (южнее Кременной) и ее окрестностях.

Позиционные бои продолжались также юго-восточнее Купянска возле Орлянского, Крахмального, Ивановки, Табаевки; к западу от Кременной возле Торского и Ямполевки; и к югу от Кременной возле Дибровы и Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

Сообщается, что российские силы продвинулись вблизи Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 февраля, говорится в отчете. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Богдановки (к северо-западу от Бахмута) и находятся в 2 км от н.п. Времен Яр (к западу от Бахмута), хотя аналитики ISW не наблюдали визуальные доказательства, подтверждающие эти утверждения.

"Сейчас ISW оценивает, что российские силы находятся примерно в 2,3 километра от восточной окраины Времен Яр", - отмечается в публикации.

Позиционные бои продолжались около Богдановки; к западу от Бахмута у Ивановского; юго-западнее Бахмута вблизи Клещиевки и Андреевки; к югу от Бахмута возле Майорского, Южного и Нью-Йорка.

Российские силы недавно подтвердили продвижение вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и восточнее Невельского (юго-западнее Авдеевки). Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвигались по улицам Тимирязева и Сельхозтехники на севере Авдеевки и у Первомайского, хотя эксперты ISW отмечают, что не наблюдают визуальных доказательств этих утверждений.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки; в самой Авдеевке; к западу от Авдеевки возле н.п. Тоненькое и Северное; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Российские источники утверждали, что интервенты продолжают попытки перекрыть предполагаемую главную наземную линию связи украинских сил с Авдеевкой.

Как заявил командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский, войска РФ все активнее используют группы бронетехники во время штурма пехоты на Таврическом направлении (от Авдеевки через западную часть Запорожской области).

Сообщается, что войска РФ продвинулись юго-западнее города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 февраля. Российские "военкоры" утверждали, что росармия якобы продвинулась к западу от Солодкого (юго-западнее города Донецка), хотя эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения этого утверждения. Как утверждал российский блоггер, в конце прошлой недели украинские войска продвинулись к Павловке (юго-западнее Донецка и вблизи Угледара).

Позиционные боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

11 февраля российский "военкор" заявил, что на прошлой неделе войска РФ якобы "значительно" продвинулись в направлении Приютного (юго-западнее Великой Новоселки) на границе Донецко-Запорожской области, но в ISW заметили, что не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

11 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали, что Силы обороны отразили российские атаки к северу от Приютного.

Войска РФ недавно немного продвинулись к западу от Работино на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, показывают, что оккупанты немного продвинулись к западу от Работино. Российский "военкор" утверждал, будто войска РФ продвинулись на 1 километр северо-западнее Вербового (восточнее Работино), но эксперты ISW не нашли соответствующих доказательств.

Позиционные бои продолжались под Работино и Новопокровкой (к северо-востоку от Работино), к западу от Вербового (восточнее Работино). Связанный с Кремлем "военкор" заявил, что украинские и российские войска постоянно соревнуются за инициативу на Запорожском направлении, и отметил, что эта линия фронта больше не является приоритетной ни для одной из сторон.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что украинские силы недавно достигли незначительных территориальных достижений в Крынках на восточном (левом) берегу Херсонской области. В отчете указывается, что 11 февраля под Крынками продолжались позиционные бои.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ в представленном своде 11 февраля, за последние сутки произошло 95 боевых столкновений на фронте. Российские захватчики продолжают попытки наступления на Купянском и Авдеевском направлениях. В то же время, украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Добавим, перед тем в Генштабе проинформировали, что за минувшие сутки российские интервенты потеряли на фронте более 900 солдат. Таким образом, общее количество потерь вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину достигло уже около 395 200 человек.