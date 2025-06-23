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РФ баллистикой полностью разрушила лицей в Белгород-Днестровском, - Зеленский

Белгород-Днестровский, Понедельник 23 июня 2025 16:58
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РФ баллистикой полностью разрушила лицей в Белгород-Днестровском, - Зеленский Фото: РФ ударила по Белгород-Днестровскому (t.me/odeskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 июня, нанесли ракетный удар по лицею в Белгород-Днестровском. В результате удара как минимум два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook и главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

"Совершенно безумный удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты", - написал президент.

Он обратил внимание, что детей в лицее не было, поскольку сейчас каникулы. Но в здании находились сотрудники лицея.

"К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, ни один из таких ударов РФ не является случайным - враг точно знает, куда бьет. Такие удары являются демонстративными - россияне не собираются по своей воле завершать войну.

"Именно поэтому требуется реальное и болезненное для России усиление давления и санкций. Мы сейчас ограждаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть", - добавил он.

Фото: россияне ударили по лицею в Белгород-Днестровском (t.me/odeskaODA)

В свою очередь Кипер уточнил, что по состоянию на сейчас известно о как минимум 12 раненых в результате удара по лицею. Трое из них - в тяжелом состоянии. Другие раненые, среди которых двое подростков, в состоянии средней тяжести. Им предоставляют необходимую помощь.

Атака на Белгород-Днестровский

Напомним, ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что россияне ударили по учебному заведению в Белгород-Днестровском.

Он уточнял, что под завалами могли оказаться взрослые из предподавательского состава.

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