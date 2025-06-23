РФ ударила по Одесской области: разрушена школа, под завалами могут быть люди

Россия ударила по Одесской области. Атака задела местную школу, что привело к разрушениям.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По информации, детей в здании не было - они сейчас на каникулах. Продолжаются работы по ликвидации последствий и поиску пострадавших.

По словам главы Одесской ОГА, под завалами могут находиться взрослые из преподавательского состава.

Атака на Украину 23 июня

Вечером 22 июня российские войска атаковали окрестности одного из сел Сновской общины на Черниговщине. Удар был нанесен дронами-камикадзе типа "Ланцет".

В результате атаки погибли два человека. Еще десять получили ранения, среди них - трое детей.

После ночной комбинированной атаки России Киев и Киевская область оказались в центре масштабных разрушений.

В столице зафиксированы многочисленные повреждения домов, бизнес-центров и инфраструктуры, а также пожары. В результате ударов погибли по меньшей мере семь человек, еще 19 получили ранения, среди которых беременная женщина и дети.

Ракетные удары сопровождались масштабными взрывами, в частности в районах Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Подольском.

В некоторых локациях произошло возгорание крыш зданий и автомобилей. В результате падения обломков также пострадали люди - их состояние разное, несколько человек госпитализированы.

В Киевской области больше всего пострадали Бориспольский, Белоцерковский и Бучанский районы.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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