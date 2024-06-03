РФ авиабомбой и "Смерчем" атаковала Донецкую область: погибли ребенок и женщина

Российская Федерация в понедельник, 3 мая, в очередной раз обстреляла Донецкую область. Под удар попало село Михайловка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, первый удар был нанесен около 11:20. Тогда российская армия, вероятно, использовала авиабомбу "УМПБ Д-30СН". В результате погибла женщина.

Повторный удар был нанесен уже в 12.40. Предварительно, на этот раз россияне использовали РСЗО "Смерч". Попадание средства поражения произошло по территории частного сектора.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался 12-летний парень, а его мать ранена.

Кроме этого, в населенном пункте повреждены несколько домовладений.

Ситуация в Донецкой области

Недавно аналитику Института изучения войны сообщали, что россияне имели незначительное продвижение по двум направлениям в Донецкой области.

Кроме того, 29 мая в Донецке раздался сильный взрыв. оккупанты утверждают, что город обстреляли.

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