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Оккупанты жалуются на обстрел Донецка: над городом поднялся дым (фото и видео)

Донецк , Среда 29 мая 2024 18:15
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Оккупанты жалуются на обстрел Донецка: над городом поднялся дым (фото и видео) Фото: над Донецком поднялся дым после взрыва (t.me/novynydonbas)
Автор: Иван Носальский

В Донецке сегодня, 29 мая, прозвучал сильный взрыв. Оккупанты утверждают, что город обстреляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети публикуют видео и фото, на которых можно заметить густой дым над Киевским районом Донецка.

Пропагандистские каналы пишут, что по городу якобы ударили украинские военные, в результате чего "есть пострадавшие".

Официальной информации об инциденте пока нет.

Взрывы в Донецке

Отметим, что во временно оккупированном Донецке часто звучат взрывы. В частности, 11 мая там был "прилет" по ресторану, где находились вражеские солдаты.

В сети писали о том, что украинские защитники нанесли ракетный удар при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также 20 февраля в Донецке был еще один взрыв. Тогда дым поднялся в районе здания "правительства "ДНР".

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