Оккупанты жалуются на обстрел Донецка: над городом поднялся дым (фото и видео)

В Донецке сегодня, 29 мая, прозвучал сильный взрыв. Оккупанты утверждают, что город обстреляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети публикуют видео и фото, на которых можно заметить густой дым над Киевским районом Донецка.

Пропагандистские каналы пишут, что по городу якобы ударили украинские военные, в результате чего "есть пострадавшие".

Официальной информации об инциденте пока нет.