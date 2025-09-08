В РФ атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине, - источники

Как сообщают источники, на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства.

Взрывы прогремели около 9 утра - именно в тот момент, когда российские армейцы прибывали на службу. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.

После взрывов в районе воинской части спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правды о чрезвычайном происшествии.

Фото от источников

Источники отмечают, что воинская часть 6912 - 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, который участвовал в полномасштабной агрессии против Украины согласно документальным подтверждением и информации в открытых источниках. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (г. Буча, г. Ирпень) в начале 2022 года.