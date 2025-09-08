RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В РФ атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине, - источники

Иллюстративное фото: в России атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине (t.me/mchs_official)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Вблизи российского Хабаровска 8 сентября произошел взрыв возле воинской части 6912. Ее военнослужащие принимали непосредственное участие в осуществлении агрессии против Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщают источники, на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства.

Взрывы прогремели около 9 утра - именно в тот момент, когда российские армейцы прибывали на службу. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.

После взрывов в районе воинской части спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правды о чрезвычайном происшествии.

 

Фото от источников

Источники отмечают, что воинская часть 6912 - 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, который участвовал в полномасштабной агрессии против Украины согласно документальным подтверждением и информации в открытых источниках. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (г. Буча, г. Ирпень) в начале 2022 года.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ночь на 30 августа уничтожило склад взрывчатки российской армии в Тульской области РФ.

А 28 августа украинские разведчики уничтожили инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь на территории России. Мощные взрывы уничтожили большое количество подвижного состава и значительную часть инфраструктуры.

Российская ФедерацияКиевская областьГУРХабаровскВойна в Украине