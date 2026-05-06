РФ атаковала Запорожье: под ударом объект промышленной инфраструктуры

"Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры. Произошло без пострадавших", - говорится в сообщении в 06:03.

Иван Федоров не уточнил, когда произошла атака. Однако заметим, что начиная с 00:00 - то есть с момента старта перемирия, которое объявила Украина - в Запорожской области дважды объявляли тревогу из-за угрозы применения дронов и КАБов, а также были слышны взрывы

Причем пуски КАБов примерно в пять утра официально фиксировали Воздушные силы ВСУ. Так что, вероятно, город был атакован уже во время того, как действовал режим "тишины".

Также мы информировали, что несмотря на начатое Украиной перемирие, ночью в прифронтовых регионах все равно продолжались тревоги. Хотя и фиксации дронов и КАБов - действительно были реже, чем в другие дни.