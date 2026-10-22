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РФ ночью ударила по Украине разными типами ракет и дронов, много попаданий

09:27 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
РФ ночью ударила по Украине разными типами ракет и дронов, много попаданий Фото: ПВО обезвредила большинство дронов РФ (Getty Images)
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Минувшей ночью Россия совершила очередную массированную атаку на разные регионы Украины, однако главным направлением удара снова стал Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем РФ била по Украине ночью 21-22 октября:

  • ракетами: "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс". Их запускали с местности Курской, Брянской и Ростовской областей РФ.
  • беспилотниками: 210 ударных БпЛА, в том числе Shahed (110 реактивных), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись из районов Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Шаталового в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

В этот раз вражеский удар вместе отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 Силы ПВО успели обезвредить 181 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и других типов. Среди них 87 реактивных дронов.

Еще 10 ударных БпЛА все еще находятся в небе - их пытаются уничтожить.

Также указано, что произошло попадание российских средств поражения на 32 локациях. Еще на восьми - упали обломки сбитых целей.

Напомним, новая вражеская атака на Киев оборвала жизнь одного человека. Также известно о более 20 пострадавших, среди них - дети.

Также РБК-Украина рассказывало о последствиях ударов РФ по Кременчугу.

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