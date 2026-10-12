Россияне ударили по многоэтажке в Харькове, есть раненые
Российский дрон утром 12 октября попал в многоэтажку в Харькове. В одном из подъездов разрушены три этажа, пятеро пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
Около 8:39 Терехов сообщил о попадании российского ударного дрона в Киевском районе города.
Впоследствии мэр подтвердил, что дрон попал в многоэтажный жилой дом. По его словам, верхние этажи получили значительные разрушения.
Впоследствии, в 9:05, Терехов сообщил о последствиях атаки. В одном из подъездов разрушены этажи с седьмого до девятого. Также на месте попадания возник пожар.
По состоянию на это время было известно о пяти пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Киевском районе зафиксировали еще одно попадание российского дрона.
"Враг попал в здание спортивного заведения", - отметил он.
Напомним, вечером 11 октября российская ракета попала вблизи продовольственного магазина в пригороде Харькова. Погибли три человека, в том числе 16-летний парень, еще 22 человека получили ранения.
Ранее в тот же день россияне атаковали город управляемыми авиабомбами. Попадание зафиксировали на территории СТО в Немышлянском районе, погиб человек, еще 10 получили ранения.