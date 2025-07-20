ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В пригороде Херсона ранены отец и ребенок из-за российского обстрела

Херсон, Воскресенье 20 июля 2025 08:40
UA EN RU
В пригороде Херсона ранены отец и ребенок из-за российского обстрела Фото: под Херсоном ранены отец и ребенок из-за обстрела (facebook.com_DSNSZP)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне обстреляли поселок Зимовник вблизи Херсона. В результате атаки ранен отец и 17-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

В результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение голени.

У 51-летнего мужчины из-за вражеского обстрела взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения.

По данным главы Херсонской ОВА, сейчас отец и ребенок находятся в больнице, где получают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 20 июля россияне атаковали Запорожье и область по меньшей мере 14 беспилотниками и нанесли удары реактивными системами залпового огня.

По данным Запорожской ОГА, в результате атаки пострадала 69-летняя женщина и еще двое людей.

В результате удара в Запорожье повреждены несколько частных домов и многоэтажка, возникли пожары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине
Новости
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе