В пригороде Херсона ранены отец и ребенок из-за российского обстрела
Россияне обстреляли поселок Зимовник вблизи Херсона. В результате атаки ранен отец и 17-летний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
В результате вражеской атаки 17-летняя девочка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение голени.
У 51-летнего мужчины из-за вражеского обстрела взрывная травма, термический ожог грудной клетки и отравление продуктами горения.
По данным главы Херсонской ОВА, сейчас отец и ребенок находятся в больнице, где получают необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 20 июля россияне атаковали Запорожье и область по меньшей мере 14 беспилотниками и нанесли удары реактивными системами залпового огня.
По данным Запорожской ОГА, в результате атаки пострадала 69-летняя женщина и еще двое людей.
В результате удара в Запорожье повреждены несколько частных домов и многоэтажка, возникли пожары.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.