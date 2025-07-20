ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ атаковала Украину полусотней дронов: под ударом Запорожье и не только

Киев, Воскресенье 20 июля 2025 09:50
UA EN RU
РФ атаковала Украину полусотней дронов: под ударом Запорожье и не только Фото: Россия выпустила по Украине 57 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 20 июля выпустила по Украине 57 дронов. Под ударом было Запорожье и прифронтовые территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне выпускали ударные дроны и беспилотники-имитаторы с четырех направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Силы ПВО сбили 18 из 57 дронов на севере и востоке страны. Кроме того, семь беспилотников локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Атаковано Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. Зафиксировано попадание 32 дронов в 10 локациях, падение сбитых (обломки) - на 6 локациях.

Воздушные силы отмечают, что вражеская атака продолжается - новая волна "Шахедов" направляется с северо-восточного направления.

Обстрелы Украины

В ночь на 20 июля российские войска атаковали Запорожье и область, используя реактивные системы залпового огня и дроны. В результате обстрелов были повреждены частные дома и многоэтажка, вспыхнули пожары. Ранения получили три женщины.

Кроме того, россияне обстреляли поселок вблизи Херсона. В результате атаки пострадали мужчина и ребенок.

Этой ночью вражеская армия также атаковала дронами Сумскую область. В результате попаданий загорелись дома, погибла 78-летняя женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе