РФ атаковала Украину полусотней дронов: под ударом Запорожье и не только

Россия в ночь на 20 июля выпустила по Украине 57 дронов. Под ударом было Запорожье и прифронтовые территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушные силы отмечают, что вражеская атака продолжается - новая волна "Шахедов" направляется с северо-восточного направления.

Атаковано Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. Зафиксировано попадание 32 дронов в 10 локациях, падение сбитых (обломки) - на 6 локациях.

Силы ПВО сбили 18 из 57 дронов на севере и востоке страны. Кроме того, семь беспилотников локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Россияне выпускали ударные дроны и беспилотники-имитаторы с четырех направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Обстрелы Украины

В ночь на 20 июля российские войска атаковали Запорожье и область, используя реактивные системы залпового огня и дроны. В результате обстрелов были повреждены частные дома и многоэтажка, вспыхнули пожары. Ранения получили три женщины.

Кроме того, россияне обстреляли поселок вблизи Херсона. В результате атаки пострадали мужчина и ребенок.

Этой ночью вражеская армия также атаковала дронами Сумскую область. В результате попаданий загорелись дома, погибла 78-летняя женщина.

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