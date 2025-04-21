После "пасхального перемирия" Россия атаковала Украину ракетами и 96 дронами

Россия в ночь на 21 апреля атаковала Украину тремя ракетами, в том числе "Оникс" и почти 100 дронами. ПВО сбила меньше половины беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"В ночь на 21 апреля противник нанес удар по Херсонской области противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, по Николаевской области - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Также оккупанты атаковали Украину 96 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов). Их они запускали с:

Миллерово;

Курск;

Брянск;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Как отработала ПВО

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - отметили военные.

Кроме того, 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).