Після "великоднього перемир'я" Росія атакувала Україну ракетами та 96 дронами
Росія в ніч на 21 квітня атакувала Україну трьома ракетами, в тому числі "Онікс" та майже 100 дронами. ППО збила менше половини безпілотників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 21 квітня противник завдав удару по Херсонській області протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму, по Миколаївській області - двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Також окупанти атакували Україну 96 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів). Їх вони запускали з:
- Міллерово;
- Курськ;
- Брянськ;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 9:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", - зазначили військові.
Крім того, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Наслідки атаки РФ по Україні
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська та Черкаська області.
Зокрема, російські дрони атакували Черкаську область вранці 21 квітня, пошкодивши об'єкт інфраструктури. Обстеження території триває.
Крім того, вранці 21 квітня росіяни атакували Миколаїв ракетами. В ОВА розповіли, що відомо про атаку та її наслідки.
Нагадаємо, 19 квітня Кремль заявив про великоднє "перемир’я", яке нібито мало тривати з 18:00 того ж дня до опівночі 21 квітня. За словами глави Кремля Володимира Путіна, бойові дії мали бути припинені. Проте на практиці російські війська не дотрималися умов. Обстріли позицій ЗСУ тривали, зокрема, вони вбили мирного жителя села Станіслав.
Попри це, протягом "перемир’я" в Україні не оголошували повітряну тривогу. Вперше сирени пролунали в Україні близько першої ночі 21 квітня. Тоді українські військові зафіксували ворожі розвідувальні дрони та активність авіації.
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