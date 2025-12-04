RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ атаковала Украину двумя "Искандерами" и почти 140 дронами: сколько удалось сбить

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 114 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 4 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив две ракеты "Искандер-М" и 138 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 3 декабря до утра 4 декабря противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области РФ и оккупированного Крыма, а также 138-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Брянск и Крым. Около 85 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 24 ударных дронов на 14 локациях.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 4 декабря россияне атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела повреждены админздание, высотки и есть пострадавшие.

Вечером 3 декабря российские оккупанты ударили авиационными бомбами по Славянску. Известно о восьми пострадавших, среди них два ребенка.

Также оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены многоэтажки, а среди раненых есть 3-летний ребенок.

В ночь на 3 декабря Россия атаковала Украину, применив 111 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство беспилотников.

В частности, российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов погибли два человека, еще трое раненых были госпитализированы.

