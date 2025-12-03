ua en ru
Россияне сбросили 9 бомб на Славянск: попали в высотку, среди раненых два ребенка

Украина, Среда 03 декабря 2025 20:03
Россияне сбросили 9 бомб на Славянск: попали в высотку, среди раненых два ребенка Фото: в результате вражеского обстрела пострадали восемь человек (facebook com Сергей Крук)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 3 декабря, российские оккупанты ударили авиационными бомбами по Славянску. Известно о восьми пострадавших, среди них два ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

"По меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 ребенка, в результате многочисленных ударов по Славянску. Сегодня россияне сбросили на город 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку", - рассказал он.

Филашкин отметил, что все пострадавшие сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

Председатель ОВА добавил, что в Донецкой области уже не осталось безопасных мест, и призвал гражданских лиц своевременно эвакуироваться.

Обстрелы Украины 3 декабря

Напомним, сегодня вечером в Кривом Роге произошло попадание баллистической ракеты, предварительно типа Искандер-М, в административное здание города.

Согласно предварительным данным, в результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов, расположенных рядом с местом прилета. Предварительно ранена одна женщина, ее состояние не тяжелое.

Кроме того, сегодня днем в Харькове прогремел взрыв, предварительно, пострадали несколько человек. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, в результате вражеского удара есть двое пострадавших.

В ночь на 3 декабря россияне атаковали дронами Днепропетровскую область. Под удар врага попала Терновка Павлоградского района, где погибли двое мужчин в возрасте 43 и 50 лет. Еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

