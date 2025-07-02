РФ атаковала Украину дронами и ракетами С-300: зафиксировано попадание в 14 локациях

Российская армия в ночь на 2 июля атаковала Украину четырьмя ракетами С-300, а также более сотней дронов. ПВО обезвредила большинство целей, но есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью россияне выпустили четыре зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области и атаковали 114 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами с пяти направлений - Брянск, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Противовоздушная оборона обезвредила 79 дронов на севере, востоке и юге Украины: 40 беспилотников сбили, 39 - локально потеряно/подавлено РЭБ.

"Зафиксировано попадание ударного БпЛА противника в 14 локациях, а также падение сбитых - на 2 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.