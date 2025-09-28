ua en ru
РФ атаковала Украину 500 дронами и 40 ракетами, в частности "Кинжалами", - Зеленский

Киев, Воскресенье 28 сентября 2025 10:38
РФ атаковала Украину 500 дронами и 40 ракетами, в частности "Кинжалами", - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 28 сентября выпустила по Украине почти 500 ударных дронов. Также оккупанты атаковали более 40 ракетами, среди которых и "Кинжалы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину. Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов - почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности "Кинжалы". Утром снова в нашем небе российско-иранские шахеды", - отметил президент.

Основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области.

Под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что Украина и в дальнейшем будет наносить ответные удары, чтобы лишать Россию возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Зеленский рассчитывает на "крепкую реакцию США, Европы, "семерки", "двадцатки"".

Массированный обстрел Украины

Россияне в ночь на 28 сентября массированно атаковали Киев, Киевскую область, Запорожье и другие регионы. Как известно, в Киеве повреждения зафиксированы в нескольких районах. В Соломенском районе было попадание в многоквартирный дом, а также в здание Института кардиологии.

По состоянию на утро в Киеве четыре человека погибли, 13 человек пострадали.

В Киевской области масштабные разрушения в Петропавловской Борщаговке и Белой Церкви. Количество пострадавших возросло до 27 человек.

Больше о последствиях массированной атаки врага - в материале РБК-Украина.

