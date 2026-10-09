РФ атаковала цех бренда верхней одежды Mangelo в Харькове, есть погибшие и много раненых

В Харькове несколько дней назад российская ракета попала в цех бренда женской верхней одежды Mangelo. В результате атаки есть погибшие и много пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бренда.

"Несколько дней назад на наше производство в Харькове произошел прилет прямо в наш цех. К сожалению, у нас есть погибшие, есть много раненых. Пострадали люди из нашей команды, руководство, работники производства", - говорится в сообщении. Сейчас многие пострадавшие работники швейного цеха бренда находятся в больницах. "Мы потеряли почти все, что имели на производстве. И пока даже не можем точно сказать, сколько товара уничтожено, что удалось сохранить и в каком состоянии остался наш цех", - отметили в Mangelo.

Атаки на Харьков

Напомним, 5 октября россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате ударов загорелись складские помещения, повреждены более 30 многоэтажных домов. Известно о погибших и десятках пострадавших.

Кроме того, был "прилет" по частному сектору, в результате чего было повреждено более 20 частных домов. Также есть попадание в складское помещение.

В тот же день стало известно, что под завалами швейного цеха в Харькове обнаружили тела погибших.