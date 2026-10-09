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РФ атакувала цех бренду верхнього одягу Mangelo у Харкові, є загиблі та багато поранених

09:28 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
РФ атакувала цех бренду верхнього одягу Mangelo у Харкові, є загиблі та багато поранених Ілюстративне фото: РФ вдарила по цеху бренду верхнього одягу Mangelo у Харкові (ДСНС)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Харкові кілька днів тому російська ракета влучила у цех бренду жіночого верхнього одягу Mangelo. Внаслідок атаки є загиблі та багато постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу бренду.

"Кілька днів тому на наше виробництво в Харкові стався приліт прямо в наш цех. На превеликий жаль, у нас є загиблі, є багато поранених. Постраждали люди з нашої команди, керівництво, працівники виробництва", - йдеться в повідомленні.

Наразі багато постраждалих працівників швейного цеху бренду перебувають у лікарнях.

"Ми втратили майже все, що мали на виробництві. І поки навіть не можемо точно сказати, скільки товару знищено, що вдалося зберегти та в якому стані залишився наш цех", - зазначили у Mangelo.

Атаки на Харків

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок ударів загорілися складські приміщення, пошкоджені понад 30 багатоповерхових будинків. Відомо про загиблих та десятки постраждалих.

Крім того, був "приліт" по приватному сектор, внаслідок чого було пошкоджено понад 20 приватних будинків. Також є влучання у складське приміщення.

Того ж дня стало відомо, що під завалами швейного цеху у Харкові знайшли тіла загиблих.

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