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В Харькове КАБы повредили более 30 многоэтажек, под завалами могут быть люди, - мэр

17:55 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Харькове КАБы повредили более 30 многоэтажек, под завалами могут быть люди, - мэр Фото: российские КАБы повредили в Харькове более 30 многоэтажек (facebook.com DSNSKyiv)
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В результате российских ударов управляемыми авиабомбами в понедельник, 5 октября, в Харькове повреждены более 30 многоэтажных домов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

"К сожалению, мы имеем в настоящее время трех человек, которые погибли. Среди них работники нашего коммунального предприятия, которые находились в своем доме", - рассказал он.

Терехов отметил, что было попадание вражеских КАБов рядом с многоэтажными жилыми домами - более 30 многоэтажек повреждены.

Кроме этого, был "прилет" по частному сектору, в результате чего было повреждено более 20 частных домов. Также есть попадание в складское помещение.

"Продолжается поисково-спасательная операция. Есть люди под завалами на станции технического обслуживания автомобилей", - сообщил мэр города.

Позже Терехов сообщил, что под завалами швейного цеха найдены тела еще двух погибших. Таким образом, количество погибших в результате вражеских обстрелов возросло до пяти.

Напомним, россияне сегодня ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате ударов загорелись складские помещения, повреждены жилые дома.

Пока известно о 39 пострадавших в результате российского удара по Харькову. На месте обстрела продолжают работать медики, полицейские и спасатели.

Отметим, вчера вечером россияне атаковали Харьков баражирующими боеприпасами "Бандероль". Один из них попал в многоэтажку в Индустриальном районе. В результате удара погиб человек, еще шестеро получили ранения.

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