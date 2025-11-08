RU

РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК: оборудование серьезно повреждено

Фото: энергетики уже работают над устранением последствий атаки РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия в субботу, 8 ноября, атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате атаки есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что с начала полномасштабной войны ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз.

Обстрел Украины и удар по энергетике

Напомним, что в ночь на 8 ноября россияне массово атаковали Украину дронами и ракетами различных типов. Целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры.

В результате обстрелов в ряде регионов РФ ввели графики аварийных отключений света, а в Киеве дважды применили экстренные отключения. Кроме того, без света остался Кременчуг.

К слову, несколько часов назад в ПАО "Центрэнерго" сообщили, что этой ночью был самый массовый удар РФ по их ТЭС. Из-за этого все они остановились и на данный момент не генерируют электроэнергию.

Также мы писали, что согласно публикации "Укрэнерго", 9 ноября отключения света в Украине значительно увеличится. Подробнее о графиках отключений на завтра - читайте в материале РБК-Украина.

