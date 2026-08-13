Когда "Сильпо", "Фора" и Thrash наполнят полки: владельцы назвали сроки

В результате российских обстрелов в ночь на 5 августа были повреждены четыре распределительных центра Fozzy Group. Из-за осложнений в логистике в супермаркетах может возникнуть дефицит отдельных товаров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в Fozzy Group рассказали в комментарии " Суспільному ".

В компании отметили, что потери от вражеского удара оказались значительными - как материальные, так и человеческие.

"Потери значительны. Самой тяжелой для нас стала гибель наших коллег. Весомы и материальные убытки. В то же время мы чувствуем поддержку государства, поставщиков и наших гостей", - говорится в заявлении.

Из-за разрушения четырех распределительных центров поставки продукции в магазины временно затруднены. Это может привести к ситуативному дефициту отдельных позиций на полках супермаркетов, в которые входят "Сильпо", "Фора" и Thrash.

В настоящее время Fozzy Group уже экстренно перестраивает логистику - в компании рассчитывают полностью восстановить привычный ассортимент товаров ко Дню Независимости, 24 августа.

Напомним, в результате ночного массированного обстрела россиян 5 августа возникли пожары на двух распределительных центрах "Сильпо". В результате ударов погибли шесть работников.