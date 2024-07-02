Российские захватчики атаковали Херсон, есть жертва и пострадавшие

Российские захватчики во вторник, 2 июля, атаковали Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.

Об этом заявил Херсонский ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Из-за недавних российских обстрелов Херсона пострадали восемь человек. К сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину", - заявил он.

По его словам, в центральной части Херсона под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.

Кроме того, из-за российской атаки в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.

В Корабельном районе Херсона во дворах собственных домов пострадали двое мужчин. У 80-летнего пострадавшего - контузия, осколочные ранения грудной клетки, руки, ноги, взрывная и черепно-мозговая травмы. У 65-летнего мужчины диагностировали контузию, взрывной и черепно-мозговые травмы.

Еще двое пострадавших - 52-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые самостоятельно обратились в больницу со взрывными травмами.

"Все раненые - под наблюдением херсонских врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава ОВА.