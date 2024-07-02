Российские захватчики атаковали Херсон, есть жертва и пострадавшие
Российские захватчики во вторник, 2 июля, атаковали Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.
Об этом заявил Херсонский ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Из-за недавних российских обстрелов Херсона пострадали восемь человек. К сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину", - заявил он.
По его словам, в центральной части Херсона под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.
Кроме того, из-за российской атаки в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.
В Корабельном районе Херсона во дворах собственных домов пострадали двое мужчин. У 80-летнего пострадавшего - контузия, осколочные ранения грудной клетки, руки, ноги, взрывная и черепно-мозговая травмы. У 65-летнего мужчины диагностировали контузию, взрывной и черепно-мозговые травмы.
Еще двое пострадавших - 52-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые самостоятельно обратились в больницу со взрывными травмами.
"Все раненые - под наблюдением херсонских врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил глава ОВА.
Обстрелы Херсона
Российские войска нанесли очередной удар по Херсону, в результате чего было повреждено энергооборудование. Это привело к перебоям с электроснабжением и водоснабжением в городе.
Кроме того, 26 июня оккупанты атаковали жилой район Херсона с помощью беспилотника. В результате атаки пострадали двое детей и один взрослый. 12-летняя девочка получила серьезные взрывные травмы и обломочные ранения головы, туловища, ног и рук. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.
Это далеко не первый случай, когда российские оккупанты целенаправленно обстреливают мирных жителей Херсона. По данным ООН, с начала полномасштабной войны в Украине в Херсонской области погибли более 1000 мирных жителей, еще тысячи получили ранения.
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