РФ атаковала Полтаву, а ряд министров подали в отставку: новости за 3 сентября

Российские войска ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под удар попало учебное заведение и жилищная застройка. А ряд министров написали заявления об увольнении.

Более подробно о случившемся во вторник, 3 сентября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россия обстреляла Днепр и Запорожье. В результате атак в двух городах погибли и ранены.

В Твери россияне заявили об атаке якобы украинских дронов. Под ударом мог быть аэродром "Мигалово".

ЗАЭС в зоне повышенного риска Из-за обстрелов РФ повреждена линия электропитания

По информации "Энергоатома", из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд. В настоящее время станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи

При повреждении второй линии может возникнуть аварийная ситуация.

Нардеп Шуфрич и его экспомощник предстанут перед судом

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и его экспомощника.

Им инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины. Кроме этого народному избраннику также инкриминирована государственная измена. Депутату может грозить 15 лет лишения свободы.

Зеленский: планируем удерживать захваченную территорию в РФ, пока не принудим Путина к переговорам

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина будет держать под контролем часть Курской области, поскольку это неотъемлемая часть "победного плана" по прекращению войны.

"На данный момент она (часть Курской области – ред.) нам нужна", - сказал он.

Удар по баллистике по Полтаве с десятками жертв: все подробности трагедии

Утром 3 сентября российские войска ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под удар попало учебное заведение и жилищная застройка. Более 50 человек погибли, количество пострадавших приближается к 300.

Кадровые изменения в правительстве

Сегодня ряд министров написали свои заявления на увольнение. В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Камышина О.М.

министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, чтов украинском правительстве планируются кадровые перестановки - изменят более 50% состава Кабинета министров. В частности, завтра, 4 сентября, будет "день увольнений".

Сегодня источники РБК-Украина в правительстве сообщили, что на этой неделе ожидаются многочисленные кадровые перестановки в Кабинете министров . Ротации возможны и в офисе президента.

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