РФ атаковала предприятие в Кировоградской области, есть жертва и пострадавшие

Об этом заявил глава Александрийской общины Сергей Кузьменко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook .

Около 07:00 Кузьменко сообщил, что враг начал массированную атаку на Александрию. На этом фоне он призвал местных жителей не покидать укрытие.

"Напоминаю, во время тревоги соблюдайте информационную тишину и не публикуйте фото или видео с места событий в соцсетях", - написал глава Александрийской общины.

Уже в 07:42 Кузьменко уточнил, что во время массовой утренней атаки россияне били по критической инфраструктуре Александрии. В тот момент было известно о нескольких пострадавших.

"К ликвидации последствий привлекли три отделения спасателей", - добавил Кузьменко.

Около 08:00 он сообщил, что жертвой утренней атаки на Александрию стала женщина.

"Еще три человека ранены, с двумя пока нет связи. Под ударом оказалось предприятие", - написал Кузьменко.

По его словам, сейчас на месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.