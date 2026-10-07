РФ атаковала предприятие в Кировоградской области, есть жертва и пострадавшие
7 октября Россия совершила масштабное воздушное нападение на Александрию Кировоградской области.
Об этом заявил глава Александрийской общины Сергей Кузьменко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
Около 07:00 Кузьменко сообщил, что враг начал массированную атаку на Александрию. На этом фоне он призвал местных жителей не покидать укрытие.
"Напоминаю, во время тревоги соблюдайте информационную тишину и не публикуйте фото или видео с места событий в соцсетях", - написал глава Александрийской общины.
Уже в 07:42 Кузьменко уточнил, что во время массовой утренней атаки россияне били по критической инфраструктуре Александрии. В тот момент было известно о нескольких пострадавших.
"К ликвидации последствий привлекли три отделения спасателей", - добавил Кузьменко.
Около 08:00 он сообщил, что жертвой утренней атаки на Александрию стала женщина.
"Еще три человека ранены, с двумя пока нет связи. Под ударом оказалось предприятие", - написал Кузьменко.
По его словам, сейчас на месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, сегодня ночью Россия совершила новую масштабную атаку на разные регионы Украины. Обо всех ее последствиях читайте в материале "Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".
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