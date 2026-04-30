Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ атаковала пригород Днепра: вспыхнул крупный пожар, есть жертва

11:10 30.04.2026 Чт
2 мин
В ОВА показали фото с места удара россиян
Константин Широкун
Фото: РФ атаковала пригород Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Россияне сегодня днем, 30 апреля, ударным беспилотником атаковали пригород Днепра. В результате обстрела возник пожар, известно о жертве и раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Читайте также: В Днепре дрон влетел в троллейбусное депо: какие последствия (фото)

"Враг атаковал Днепровский район. Произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется", - заявил Ганжа.

Впоследствии он сообщил, что из-за атаки россиян на Днепровский район один человек погиб, еще один - получил ранения. Также в результате вражеского удара загорелись магазин и автомобили рядом.

По словам мэра города Бориса Филатова, на месте прилета загорелся автобус.

Незадолго до сообщения о вражеском обстреле Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников в Днепропетровской области.

Количество пострадавших возросло

Ганжа впоследствии сообщил, что уже известно о четырех пострадавших в Днепровском районе.

"Трое госпитализированы. 65-летний мужчина "тяжелый". Женщины 43 и 54 лет в состоянии средней тяжести. Мужчине 59 лет оказали помощь на месте", - отметил глава ОГА.

По его словам, спасатели локализовали пожар, который возник из-за атаки россиян.

Удары россиян по Днепру и области

Российские войска ежедневно атакуют общины Днепропетровской области, также часто под вражескими ударами оказывается и областной центр.

Так, 17 апреля Россия нанесла массированный удар по Днепропетровской области - более 20 атак дронами, артиллерией и ракетой. По сообщению ГСЧС, на месте попадания в транспортное предприятие возник пожар.

Кроме того, 15 апреля в результате удара по Днепру пострадали двое детей - трехлетний и полуторагодовалый мальчики. Также кроме детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

В результате атаки возникли и пожары - загорелись офисное здание и гараж. Огонь удалось ликвидировать. Также зафиксировано повреждение автомобилей, находившихся поблизости.

