ua en ru
Пт, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Одесского района: один человек погиб, количество раненых возросло (видео)

Пятница 17 мая 2024 19:36
UA EN RU
Обстрел Одесского района: один человек погиб, количество раненых возросло (видео) Фото: из-за обстрела Одесского района погиб человек (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за удара армии оккупантов по Одесскому району, который произошел сегодня днем, погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Одесской ОВА Олега Кипера и Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек", - написал чиновник.

По его словам, количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, остальным - помощь была оказана на месте.

Кипер добавил, что все соответствующие службы работают, а правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Детали от ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. В результате попадания в складское помещение вспыхнул пожар на площади 8000 м2.

Спасатели объяснили, что было привлечено 16 единиц пожарной техники и 58 спасателей.

Фото: Работа спасателей (facebook.com/DSNSODE)

Во время работы пожарных неоднократно раздавалась воздушная тревога, из-за чего личному составу приходилось отходить на безопасное расстояние. Работа по ликвидации последствий продолжается

Обстрел Одесского района

Сегодня днем россияне ударили по Одесскому району, о чем сообщал мэр города Геннадий Труханов.

Позже Кипер сообщал, что из-за обстрелов пострадали пять человек, а на месте "прилета" вспыхнул большой пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Одесса Война в Украине
NEWS
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию