Нежин подвергся самому массированному удару РФ с начала войны: подробности атаки

Нежин, Понедельник 15 сентября 2025 13:59
UA EN RU
Нежин подвергся самому массированному удару РФ с начала войны: подробности атаки Фото: атака по Нежину продолжался более 16 часов (ht.me/dsns_telegram)
Автор: Савченко Юлія

Вчера Нежин подвергся самой мощной воздушной атаке со стороны РФ с начала войны. Воздушная тревога в городе продолжалась более 16 часов непрерывно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Нежина Александа Кодолу.

"Десятки вражеских дронов атаковали Нежинскую громаду. Были попадания по нескольким объектам критической инфраструктуры, по одному из предприятий было двойное поражение. В результате этого временно отсутствовало электроснабжение и водоснабжение в отдельных районах города", - отметил городской голова.

По словам мэра, враг также атаковал частную нефтебазу, где вспыхнул масштабный пожар. Для его тушения было задействовано более 20 единиц пожарной техники.

Когда пожар удалось локализовать, россияне нанесли повторный удар. В результате чего трое спасателей получили осколочные ранения. Все они сейчас находятся на лечении в городской больнице.

Местные власти и аварийные службы уже восстановили подачу света и воды, однако последствия атаки еще ликвидируются.

Напомним, российские дроны в воскресенье, 14 сентября, атаковали Нежин Черниговской области. В центре города упали обломки беспилотника.

Также вечером 14 сентября враг несколько раз ударил по частному предприятию в Нежине, которое занимается топливными материалами, и по соседней автозаправке.

Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего травмировались четверо сотрудников ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что враг выпустил по Украине три зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 дрона различных типов с пяти направлений. ПВО сбила большинство целей, однако зафиксированы попадания.

