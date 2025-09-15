Нежин подвергся самому массированному удару РФ с начала войны: подробности атаки

Вчера Нежин подвергся самой мощной воздушной атаке со стороны РФ с начала войны. Воздушная тревога в городе продолжалась более 16 часов непрерывно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Нежина Александа Кодолу.

"Десятки вражеских дронов атаковали Нежинскую громаду. Были попадания по нескольким объектам критической инфраструктуры, по одному из предприятий было двойное поражение. В результате этого временно отсутствовало электроснабжение и водоснабжение в отдельных районах города", - отметил городской голова.

По словам мэра, враг также атаковал частную нефтебазу, где вспыхнул масштабный пожар. Для его тушения было задействовано более 20 единиц пожарной техники.

Когда пожар удалось локализовать, россияне нанесли повторный удар. В результате чего трое спасателей получили осколочные ранения. Все они сейчас находятся на лечении в городской больнице.

Местные власти и аварийные службы уже восстановили подачу света и воды, однако последствия атаки еще ликвидируются.