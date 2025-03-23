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В Киевской области в результате атаки РФ повреждены дома и есть пострадавшие

Воскресенье 23 марта 2025 02:36
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В Киевской области в результате атаки РФ повреждены дома и есть пострадавшие Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 марта российские военные атаковали Киевскую область дронами. Из-за вражеской атаки зафиксированы поврежденные дома и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николай Калашника.

"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Киевщину в Бучанском районе травмированы женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Предварительно у пострадавших незначительные травмирования обломками и острая реакция на стресс. Необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

Также в Бучанском районе зафиксировали, что были повреждены 3 частных дома и автомобиль.

Вражеская атака не обошлась и без других мест. Так, один частный дом поврежден в Фастовском районе. Тем временем в Броварском ликвидировали пожар на предприятии.

"Все оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки. Более подробная информация позже", - резюмировал Николай Калашник.

Обновлено в 03:41

В ГСЧС Украины сообщили, что по состоянию на это время последствия вражеской атаки ликвидированы. Известно о двух травмированных людях.

"22 марта в 22:36 спасатели выехали на тушение пожара, произошедшего в результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий. Возгорание ликвидировано в 01:08. На месте работали 28 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также чрезвычайники добавили, что 01:33 в селе Крюковщина Бучанского района в результате падения обломков были травмированы два человека и повреждены три частных жилых дома.

Ночная атака РФ по Киеву

Напомним, что этой ночью российские оккупанты массированно атаковали дронами Киев. В результате вражеской атаки пострадали ряд районов, горели здания. Также известно по меньшей мере о 7 пострадавших.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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