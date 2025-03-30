Украинская ПВО в марте уничтожила более 4 тысяч воздушных целей
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 4043 воздушные цели. Среди них дроны различных типов и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
За март украинская противовоздушная оборона уничтожила:
- баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 25 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- крылатую ракету "Искандер-К";
- управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 2328 ударных БпЛА типа Shahed;
- 805 разведывательных БпЛА;
- 874 БпЛА других типов.
Авиация Воздушных сил в марте осуществила более 580 самолетовылетов: около 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск, более 320 - на истребительное авиационное прикрытие.
Также в марте авиацией Сил обороны Украины уничтожено 412 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, места скопления живой силы и военной техники противника.
Подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады ВС совершили 3429 боевых вылетов.
По результатам работы украинских воинов потери противника ориентировочно составили:
- более 260 человек;
- 88 вражеских укрытий и позиций;
- полевой склад горюче-смазочных материалов;
- уничтожен 1 танк;
- поражено 3 места запуска вражеских БпЛА.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, за последнюю неделю Россия выпустила по Украине 1310 КАБов, более 1000 ударных дронов, девять ракет различных типов, включая баллистику.
В ночь на 30 марта российские оккупанты выпустили по Украине 111 дронов, а также атаковали баллистической ракетой из Ростовской области. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 65 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
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