Украинская ПВО в марте уничтожила более 4 тысяч воздушных целей

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 4043 воздушные цели. Среди них дроны различных типов и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Авиация Воздушных сил в марте осуществила более 580 самолетовылетов: около 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск, более 320 - на истребительное авиационное прикрытие. Также в марте авиацией Сил обороны Украины уничтожено 412 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, места скопления живой силы и военной техники противника.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, за последнюю неделю Россия выпустила по Украине 1310 КАБов, более 1000 ударных дронов, девять ракет различных типов, включая баллистику.

В ночь на 30 марта российские оккупанты выпустили по Украине 111 дронов, а также атаковали баллистической ракетой из Ростовской области. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 65 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

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