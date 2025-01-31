В Киеве была слышна серия взрывов на фоне атаки БпЛА (отбой)

В ночь на 31 января в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты в очередной раз пытаются атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Воздушную тревогу в столице объявили в 03:57. Через несколько минут начальник КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что причиной сигнала стала угроза применения БПЛА.

Позже, в 04:18, военные призвали киевлян находиться в укрытиях, поскольку в направлении столицы с северо-востока летел вражеский ударный БПЛА. Позже, в столице слышали взрывы.

"В Киеве прогремела серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 04:27.

Обновлено в 04:49

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги, однако угроза применения БпЛА для других регионов продолжается

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:37, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях. В подавляющем большинстве случаев нынешней тревоги, причиной сигнала являются вражеские БпЛА.