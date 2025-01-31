В Киеве была слышна серия взрывов на фоне атаки БпЛА (отбой)
В ночь на 31 января в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты в очередной раз пытаются атаковать столицу дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Воздушную тревогу в столице объявили в 03:57. Через несколько минут начальник КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что причиной сигнала стала угроза применения БПЛА.
Позже, в 04:18, военные призвали киевлян находиться в укрытиях, поскольку в направлении столицы с северо-востока летел вражеский ударный БПЛА. Позже, в столице слышали взрывы.
"В Киеве прогремела серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 04:27.
Обновлено в 04:49
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги, однако угроза применения БпЛА для других регионов продолжается
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:37, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях. В подавляющем большинстве случаев нынешней тревоги, причиной сигнала являются вражеские БпЛА.
Напомним, что в ночь на 30 января тревога звучала как в Киеве, так и в большинстве областей Украины. Причиной этого тоже были вражеские БпЛА.
Через некоторое время в Киевской области были слышны взрывы, по дронам работали украинские силы ПВО. Еще чуть позже, звуки взрывов прозвучали в Киеве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.