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РФ атаковала Хмельнитчину: обломки сбитого дрона повлекли за собой пожар на предприятии

07:16 13.09.2026 Вс
1 мин
В небе над областью до сих пор неспокойно
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия атаки ликвидируют (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ночью 13 сентября Хмельнитчину атаковали ударные беспилотники - в небе над областью работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

В воздушном пространстве области фиксируют ударные БПЛА, работают силы противовоздушной обороны. Тюрин призвал жителей находиться в безопасных местах.

В результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар.

Информация о погибших или травмированных пока не поступала.

Напомним, 9 сентября россияне уже атаковали Хмельницкий - тогда после удара произошла повторная детонация, в результате которой пострадали четверо спасателей.

А 5 сентября в результате атаки на город была повреждена многоэтажка и припаркованные рядом автомобили, также зафиксировали разрушение на территории нескольких предприятий.

Еще раньше, в ночь на 3 сентября, под атакой оказалась Хмельницкая область - тогда из-за обстрела на складе одного из предприятий возник пожар, один человек получил ранения.

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