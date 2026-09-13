РФ атаковала Хмельнитчину: обломки сбитого дрона повлекли за собой пожар на предприятии

Ночью 13 сентября Хмельнитчину атаковали ударные беспилотники - в небе над областью работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
В воздушном пространстве области фиксируют ударные БПЛА, работают силы противовоздушной обороны. Тюрин призвал жителей находиться в безопасных местах.
В результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар.
Информация о погибших или травмированных пока не поступала.
Напомним, 9 сентября россияне уже атаковали Хмельницкий - тогда после удара произошла повторная детонация, в результате которой пострадали четверо спасателей.
А 5 сентября в результате атаки на город была повреждена многоэтажка и припаркованные рядом автомобили, также зафиксировали разрушение на территории нескольких предприятий.
Еще раньше, в ночь на 3 сентября, под атакой оказалась Хмельницкая область - тогда из-за обстрела на складе одного из предприятий возник пожар, один человек получил ранения.