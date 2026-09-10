В Хмельницком после атаки РФ произошла повторная детонация: ранены 4 спасателя

Россияне в среду вечером, 9 сентября, атаковали Хмельницкий. Известно, что после атаки произошла повторная детонация и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина и канал ГСЧС Украины.

По словам Тюрина, в Хмельницком в результате сбыта воздушной цели силами ПВО произошло падение обломков и возник пожар на территории одного из рынков.

Эта информация была известна еще с вечера, однако глава ОВА и ГСЧС проинформировали, что была повторная детонация, из-за чего пострадали люди.

"Во время развертывания сил и средств ГСЧС на месте происшествия произошла повторная детонация. В результате взрыва травмированы 4 спасателя: их госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести. Пожар ликвидировали", - резюмировали чрезвычайники.