РФ атакувала Хмельниччину: уламки збитого дрона спричинили пожежу на підприємстві

У повітряному просторі області фіксують ударні БпЛА, працюють сили протиповітряної оборони. Тюрін закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Унаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.

Інформації про загиблих чи травмованих наразі не надходило.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни вже атакували Хмельницький - тоді після удару сталась повторна детонація, унаслідок якої постраждали четверо рятувальників.

А 5 вересня внаслідок атаки на місто було пошкоджено багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі, також зафіксували руйнування на території кількох підприємств.