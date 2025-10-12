РФ атаковала Харьков дронами: в городе прогремела серия взрывов

Удары по Харькову 12 октября

Напомним, страна-агрессор вечером 12 октября атаковала управляемыми авиабомбами два района Харькова.

В частности, оккупанты обстреляли КАБами Немышлянский и Слободской районы города. Один человек пострадал в результате падения авиабомбы в Слободском районе - ранен 42-летний мужчина, его госпитализировали.

Отметим, в ночь на 12 октября российские беспилотники атаковали город Чугуев. Оккупанты повредили дронами учебное заведение, авто и многоквартирные дома. В результате ударов пострадали пять человек, среди них 12-летняя девочка.

В последнее время РФ наносит масштабные удары по Харькову и критической инфраструктуре города. В результате многие харьковчане остались без воды, тепла и света. Террор оккупантов против непокоренного города продолжается с момента начала полномасштабного вторжения.

