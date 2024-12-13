РФ атаковала энергообъекты во Львовской области: будут изменения в графиках отключений

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области. К счастью, по состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет", - рассказал он.

Изменения в графиках отключений в области

Однако, глава ОВА предупредил, что из-за обстрела, будут изменения в графиках отключений электроэнергии.