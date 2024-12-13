РФ атаковала энергообъекты во Львовской области: будут изменения в графиках отключений

Россия во время массированного обстрела по Украине 13 декабря, атаковала энергетику Львовской области. Из-за этого будут изменения в графиках отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Враг атаковал объекты энергетики нашей области. К счастью, по состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет", - рассказал он.
Однако, глава ОВА предупредил, что из-за обстрела, будут изменения в графиках отключений электроэнергии.
Российские войска устроили массированный обстрел по Украине 13 декабря. Первоначально оккупанты запустили дроны, начиная с вечера, 12 декабря, а уже утром 13 декабря - ракеты, в том числе баллистику.
Под удар РФ во время атаки попала энергетика. Эта атака стала первой после небольшого "затишья", когда РФ не атаковала Украину даже беспилотниками.
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