РФ атакувала енергооб'єкти у Львівській області: є зміни в графіках відключень

Росія під час масованого обстрілу по Україні 13 грудня, атакувала енергетику Львівської області. Через це є зміни в графіках відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького, Facebook голови Дрогобицької РВА Степана Кулиняка.
"Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області. На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має", - розповів Козицький.
Зокрема, під час ранкової ракетної атаки ворог вкотре атакував один з обʼєктів критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі.
"Найважливіше: інформації про постраждалих, на щастя, немає. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники. Всі екстрені та профільні служби працюють на місці події", - розповів голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.
Однак, голова ОВА попередив, що через обстріл, будуть зміни в графіках відключень електроенергії. Так, за інформацією "Укренерго", через масовану ракетну атаку росіян на енергетику, на сьогодні збільшено обсяги застосування обмежень світла.
Ознайомитись з ними можна за посиланнями:
Російські війська влаштували масований обстріл по Україні 13 грудня. Спочатку окупанти запустили дрони, починаючи з вечора, 12 грудня, а вже вранці 13 грудня - ракети, зокрема балістику.
Під удар РФ під час атаки потрапила енергетика. Ця атака стала першою після невеликого "затишшя", коли РФ не атакувала Україну навіть безпілотниками.
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