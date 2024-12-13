РФ атакувала енергооб'єкти у Львівській області: є зміни в графіках відключень

"Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області. На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має", - розповів Козицький.

Наслідки атаки на регіон

Зокрема, під час ранкової ракетної атаки ворог вкотре атакував один з обʼєктів критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі.

"Найважливіше: інформації про постраждалих, на щастя, немає. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники. Всі екстрені та профільні служби працюють на місці події", - розповів голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Зміни в графіках відключень в області

Однак, голова ОВА попередив, що через обстріл, будуть зміни в графіках відключень електроенергії. Так, за інформацією "Укренерго", через масовану ракетну атаку росіян на енергетику, на сьогодні збільшено обсяги застосування обмежень світла.

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