РФ атаковала два энергообъекта ДТЭК в Одесской области: повреждения значительные

Ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Под ударом оказались два энергообъекта ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Как сообщили в компании, повреждения являются значительными. Для полного восстановления оборудования и возвращения его в работоспособное состояние понадобится время.

В ДТЭК отмечают, что только в течение декабря враг существенно повредил десять подстанций в Одесской области. Всего с начала года Россия осуществила атаки уже на 25 энергообъектов региона.

Сейчас энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.