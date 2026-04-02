Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ атаковала Чернигов баллистической ракетой: есть погибший

15:55 02.04.2026 Чт
2 мин
Что известно о последствиях удара?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: в Чернигове баллистическая ракета попала в предприятие (Getty Images)

Российские войска ударили по Чернигову баллистической ракетой. Под удар попало одно из предприятий города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Читайте также: Дроны летели с семи направлений: как ПВО отразила ночную атаку России

Что известно об атаке

Брижинский сообщил, что город, скорее всего, атаковали баллистикой. Позже он уточнил: ракетный удар был нанесен по одному из предприятий Чернигова.

"Враг атаковал одно из предприятий города баллистической ракетой", - сообщил он.

Информация о жертвах и разрушениях пока уточняется.

Исполняющий обязанности черниговского городского головы Александр Ломако пока не прокомментировал инцидент.

Впоследствии Брижинский добавил, что, по предварительной информации, один человек погиб в результате атаки на город.

"В результате атаки повреждены хозяйственные помещения на предприятии", - уточнил начальник ОВА.

Обновлено в 16:00

Брижинский также сказал, что в результате атаки ранения получила 17-летняя девушка.

Сегодня также россияне атаковали и другие украинские города. Как сообщало РБК-Украина, в Харькове "Шахед" попал возле жилой многоэтажки - в результате удара пострадала 61-летняя женщина, а в доме возник пожар.

Кроме того, под ракетный удар попала и Одесса - жители города услышали по меньшей мере два взрыва.

Воздушные силы фиксировали ракету, которая двигалась в направлении города.

Больше по теме:
Чернигов