РФ атаковала Чернигов баллистической ракетой: есть погибший

Российские войска ударили по Чернигову баллистической ракетой. Под удар попало одно из предприятий города
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Брижинский сообщил, что город, скорее всего, атаковали баллистикой. Позже он уточнил: ракетный удар был нанесен по одному из предприятий Чернигова.
"Враг атаковал одно из предприятий города баллистической ракетой", - сообщил он.
Информация о жертвах и разрушениях пока уточняется.
Исполняющий обязанности черниговского городского головы Александр Ломако пока не прокомментировал инцидент.
Впоследствии Брижинский добавил, что, по предварительной информации, один человек погиб в результате атаки на город.
"В результате атаки повреждены хозяйственные помещения на предприятии", - уточнил начальник ОВА.
Обновлено в 16:00
Брижинский также сказал, что в результате атаки ранения получила 17-летняя девушка.
Сегодня также россияне атаковали и другие украинские города. Как сообщало РБК-Украина, в Харькове "Шахед" попал возле жилой многоэтажки - в результате удара пострадала 61-летняя женщина, а в доме возник пожар.
Кроме того, под ракетный удар попала и Одесса - жители города услышали по меньшей мере два взрыва.
Воздушные силы фиксировали ракету, которая двигалась в направлении города.