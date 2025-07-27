РФ атаковала автобус с людьми в Сумском районе: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: все экстренные службы уже задействованы (Getty Images)

В воскресенье, 27 июля, россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

Он уточнил, что происшествие произошло в районе Юнаковской громады. Сейчас работают все экстренные службы задействованы для ликвидации последствий. "Предварительно есть пострадавшие. Им оказывают помощь. Все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению", - говорится в сообщении.