РФ атаковала автобус с людьми в Сумском районе: есть пострадавшие
В воскресенье, 27 июля, россияне ударили по автобусу с гражданскими в Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.
Он уточнил, что происшествие произошло в районе Юнаковской громады. Сейчас работают все экстренные службы задействованы для ликвидации последствий.
"Предварительно есть пострадавшие. Им оказывают помощь. Все экстренные службы задействованы для реагирования на последствия этой циничной атаки по мирному населению", - говорится в сообщении.
Обстрелы Сумской области
Отметим, что россияне регулярно обстреливают Сумскую область, включая областной центр.
Например, вчера вечером оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады, а именно - в Ковпаковском районе города. В результате удара пострадали три человека. Всех их доставили в больницу.
Также мы писали, что сегодня враг атаковал критическую инфраструктуру Сумской области. В результате дроновой атаки часть Сумской громады осталась без света.
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