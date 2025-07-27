РФ атакувала автобус з людьми в Сумському районі: є постраждалі

У неділю, 27 липня, росіяни вдарили по автобусу з цивільними в Сумській області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Попередньо є постраждалі. Їм надають допомогу. Всі екстрені служби задіяні для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню", - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що подія сталася в районі Юнаківської громади. Наразі працюють всі екстрені служби задіяні для ліквідації наслідків.

Обстріли Сумської області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Сумську область, включаючи обласний центр.

Наприклад, вчора ввечері окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади, а саме - в Ковпаківському районі міста. В результаті удару постраждали три людини. Всіх їх доставили до лікарні.

Також ми писали, що сьогодні ворог атакував критичну інфраструктуру Сумської області. В результаті дронової атаки частина Сумської громади залишилася без світла.

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