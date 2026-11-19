Российские войска вечером 18 ноября обстреляли аварийную бригаду газовиков в городе Чугуев Харьковской области во время выезда на вызов в жилой дом. В результате обстрела получил ранение водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы "Нафтогаза" Сергея Федоренко в Facebook .

Детали обстрела в Чугуеве

Инцидент произошел вечером в среду, 18 ноября. Работники аварийной службы прибыли по вызову в один из жилых домов в Чугуеве, и именно в этот момент российские войска открыли огонь.

В результате обстрела ранения получил водитель бригады. Мужчину госпитализировали и прооперировали - сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.

Фото: последствия атаки (facebook.com/sergio.fedorenko)

Системные атаки на газовщиков

Федоренко подчеркнул, что обстрел на Харьковщине стал уже третьим подобным случаем за последние несколько дней:

накануне оккупанты атаковали бригаду газовиков в Донецкой области, где ранения получили двое работников;

также под вражеский удар попал служебный объект газовиков в Днепропетровской области - там был поврежден спецтранспорт.

"Это не случайность. Враг системно бьет по аварийным бригадам, потому что понимает: пока они работают, у людей есть газ. Россияне хотят остановить ремонты и оставить украинцев без тепла зимой" , - говорится в сообщении.

Газовики продолжают работать круглосуточно как в тылу, так и в прифронтовых общинах. По каждому вызову специалисты выезжают в бронежилетах и защитных шлемах.